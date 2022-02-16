На севере Петербурга найдены тела двух подростков

В Выборгском районе Петербурга двое подростков выпали из окна жилого дома на проспекте Тореза. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Личности погибших установлены. Подросткам было по 15 лет. В результате полученных при падении травм они скончались на месте. Прибывшие на место медики констатировали их смерть.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и подробности случившегося. По факту гибели подростков возбуждено уголовное дело.