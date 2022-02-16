В Петербурге третий день подряд минируют школы

Утром в среду правоохранителям поступило очередное письмо с угрозами взрыва в учебных заведениях Петербурга. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным ведомства аноним сообщил о «минировании» городских школ № 69, 72, 81, 100, 121. 144, 156, 172, 176, 179, 184, 186, 192, 220, 470, 473, 535 и 633.

В ходе проверки, как и в предыдущие дни, на территории учебных заведений не были обнаружены взрывчатые вещества.

Напомним, что накануне кроме школ, аноним сообщил об угрозе взрыва в петербургских судах.