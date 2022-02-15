В Петербурге нашли пропавшую американскую студентку СПбГУ

Пропавшую американскую студентку СПбГУ спустя неделю нашли у знакомого. Об этом 15 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заместителя ректора по безопасности СПбГУ Дмитрия Грязнова.

Ректор отчитался, что переставшая выходить на связь девушка обнаружилась у знакомого.

«Угрозы жизни и здоровью К. К. Уэллс не зафиксировано. В настоящее время правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего», — прокомментировал ситуацию Грязнов.

Отмечается, что девушка прибыла в Петербург для изучения русского языка и 7 февраля перестала выходить на связь, после чего были организованы ее поиски.