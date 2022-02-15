На севере Петербурга второй день подряд «минируют» школы

В Калининском районе Петербурга аноним второй день подряд сообщает о минировании школ. Об этом 15 февраля пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Родители учеников нескольких районных учебных заведений получили сообщения об отмене занятий до конца проверки в связи с анонимным письмом о минировании.

«Дети не могут выйти с карантина», — рассказали изданию родители учеников старших классов.

По сообщениям правоохранителей, письмо с угрозами поступило им рано утром.