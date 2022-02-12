В Петербурге престола работать база данных ГИБДД

Утром в субботу в ряде регионов России перестала работать база данных ГИБДД. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
«С 9 утра не работают [базы данных]. Живой очереди сегодня и завтра точно не будет», — прокомментировали ситуацию сотрудники дорожной полиции в Петербурге.
По данным ведомства, проблема возникла после сбоя в электросистеме АО «Электронная Москва», на платформе которого находится основной центр обработки данных.
«В настоящее время работа основных компонентов «ФИС ГИБДД-М» оперативно восстановлена. Вместе с тем на стороне АО «Электронная Москва» продолжаются технические мероприятия и электропитание осуществляется по резервной схеме, что не позволяет возобновить функционирование одного из компонентов системы, без которого невозможно проведение полного комплекса проверок, предусмотренных регламентами оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. <...> По уточненным данным, специалисты эксплуатирующей организации ожидают восстановления электроснабжения по основной схеме для завершения работ по устранению последствий технического сбоя», — рассказали представители МВД.