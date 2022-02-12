На юге Петербурга снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода

В Невском районе Петербурга водитель снегоуборочной машины сдавая назад сбил насмерть пешехода. Об этом 12 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

Трагедия произошла накануне утром у дома №21а по проспекту Александровской Фермы. Водитель самосвала Volvo во время уборки снега сдавал назад, когда совершил наезд на 65-летнего петербуржца. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

За рулем тяжелой техники находился 38-летний самозанятый. Мужчина за прошедший год не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД.

«По факту ДТП проводится проверка», — заявили представители ведомства.