В центре Петербурга в результате ДТП пострадал 17-летний пешеход

В Центральном районе Петербурга в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом 11 февраля сообщает «Фонтанка».

Авария произошла около девяти часов утра на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. Автомобиль Hyundai Sonata под управлением 19-летнего жителя Пушкина сбил 17-летнего пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Автомобиль, судя по документам, принадлежит матери виновника ДТП. Молодой человек с 2021 года уже дважды привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Несовершеннолетний юноша в результате столкновения получил перелом стопы. С места происшествия его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в детскую больницу имени Раухфуса.