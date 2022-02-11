В Петербурге пострадал рабочий Балтийского завода

В Василеостровском районе Петербурга на Балтийском заводе в результате падения створки цеховых ворот пострадал рабочий. Об этом накануне сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, кабину погрузчика смяло упавшей створкой ворот, вес которой составляет несколько тонн. В результате инцидента сидевший в погрузчике рабочий получил раны кистей обеих рук. В момент падения створки на мужчине была каска.

«Пострадавших больше нет, я вытаскивал мужика с кары — жив, в рубашке родился. Водительское место в каре по касательной обошло, пассажирское вмяло, мужик в каске был, это голову ему и спасло, а её зажало там конкретно. Мужик вроде не сломал ничего, ему от лобового кары руки рассекло, куча ран, резанных, и огромная шишка над левым глазом, но с его слов глазом видел, сам глаз цел вроде», — прокомментировал происшествие один из очевидцев.

Причины падения створки ворот выясняются. Инцидент не повлиял на работу предприятия.