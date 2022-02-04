Днем у «Пятерочки» в центре Петербурга открыли стрельбу

В Центральном районе Петербурга у магазина «Пятерочка» ранили в голову мужчину. Об этом 4 февраля сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне днем у дома №16 по улице Черняховского. В полицию обратились горожане, услышавшие звуки стрельбы. Прибывшей на место оперативной группе пришлось вызывать на место происшествия медиков для 39-летнего мужчины с ранением в голову.

Пострадавший рассказал, что ранение он получил в ходе конфликта с мужчиной. После непродолжительной перепалки тот выстрелил ему почти в упор в голову из газового пистолета.

Полиции удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него аэрозольный пистолет «Пионер».