За месяц из-за гололеда в Петербурге пострадали более 3000 человек

В Петербурге за месяц из-за гололеда травмировались более 3000 человек. Об этом 3 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные городского комитета по здравоохранению.

С 15 декабря по 18 января в Северной столице 3 158 человек получили травмы на обледеневших улицах города. 2 935 из них потребовалась госпитализация. Информацию предоставили по запросу депутата Законодательного собрания от партии «Яблока» Бориса Вишневского.

В статистике учитываются только горожане, обратившиеся за помощью к медикам. Отмечается, что среди пострадавших 141 ребенок.