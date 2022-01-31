В Петербурге пьяный мужчина упал под поезд

В Колпинском районе Петербурга пьяный мужчина погиб, упав на железнодорожные рельсы прямо под поезд. Об этом 31 января сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Трагедия произошла вечером пятницы, 28 января. Петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся и упал под поезд сообщением «Будогощь - Санкт-Петербург» на железнодорожной станции Сапёрная.

Машинист подавал предупредительные сигналы, однако мужчина потерял сознание. Столкновения было не избежать. 45-летний житель Северной столицы скончался на месте от полученных травм.