В Мурино нашли тело двухлетней девочки

Во Всеволожском районе Ленинградской области в муринской квартире найдено тело двухлетней девочки. Об этом 30 января сообщает «Фонтанка».

Тело обнаружено в жилой квартире в доме на Менделеевском бульваре. Мать погибшего ребенка — гражданка Узбекистана. По ее словам, дочь она обнаружила мертвой в квартире няни на проспекте Науки с признаками насильственной смерти, после чего отвезла тело домой и позвонила в полицию.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по указанным адресам. У гражданки Кыргызстана, со слов матери, ребенок жил на протяжении нескольких месяцев.