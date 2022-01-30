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После анонимного письма о минировали в Петербурге проверили 117 торговых центров

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© Фото: baltphoto

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Взрывчатых веществ обнаружено не было.

В Петербурге после анонимного письма о минировании сотрудники полиции проверили 117 торговых центров. Об этом 30 января сообщает «Фонтанка». 

Письмо с угрозами взрывов в городских торговых центрах поступило на электронную почту регионального управления ФСБ накануне около половины второго дня. 

Правоохранители вместе со специально обученными собаками осмотрели 117 зданий, но взрывчатых веществ не обнаружили. Отмечается, что эвакуация посетителей и сотрудников проводилась только в одном ТЦ. Из здания вывели около 700 человек. 

 

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