Жители Выборгского района Петербурга не могут получить в срок новые паспорта

В Выборгском районе Петербурга местные жители на две недели остались без новых паспортов из-за карантина в местном миграционном отделе. Об этом сообщает «Фонатнка».

Жители района получили уведомления об отказе в предоставлении услуги «выдача паспорта» из-за карантина в отделе по вопросам миграции УМВД Выборгского района, располагающегося на улице Пархоменко, 18. Весь личный состав из семи человек заболел коронавирусом.

В ведомстве подтвердили поступившую информацию и пояснили, что работа отдел возобновится не раньше второй недели февраля.