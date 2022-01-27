Жители дома на северо-востоке Петербурга дышат выхлопами дизельного генератора, установленного рестораном «Токио-сити»

В Красногвардейском районе Петербурга владельцы ресторана «Токио-сити», расположенного на первом этаже жилого дома, установили под окнами местных жителей дизельный генератор. Об этом сообщает 78.ru.

С рестораном из-за задолженности по арендной плате, начиная с августа прошлого года, был разорван договор и отключено электричество. Это не остановило владельцев заведения и они установили во дворе дома дизельный генератор. Оборудование производит шум и выхлопы, которые представляют опасность для жильцов дома.

В настоящее время на ресторане висит объявление о переезде на Косыгина, 22.