На севере Петербурга автомобилист выстрелил в прохожего из пневматики

В Приморском районе Петербурга водитель «Форда» в ходе дорожного конфликта выстрелил в пешехода. Об этом 26 января сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел накануне около девяти часов вечера у дома № 20 по Коломяжскому проспекту. Между 20-летним автомобилистом и пешеходом произошел конфликт, в результате которого первый достал пневматический пистолет и выстрелил в ногу оппоненту.

Пострадавший не стал обращаться за помощью к медикам. Агрессор вскоре был остановлен сотрудниками полиции. У него изъяли пистолет и составили административный протокол.