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На юге Петербурга 10-летнюю девочку жестоко избили в школе

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© Фото: baltphoto

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Причастность детей к полученным травмам пока не доказана.

В Невском районе Петербурга 10-летнюю девочку жестоко избили в школе. Об этом 26 января сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Школьницу госпитализировали в одну из городских детских больниц накануне около половины второго ночи. Там врачи диагностировали у ребенка переломы плечевой и лучевой костей без смещения. После оказания необходимой медицинской помощи девочку отпустили домой. 

По данным правоохранителей, пострадавшую могли избить четвероклассники. Однако данная информация пока ничем не подтверждена. 

«Принято решение получить письменное объяснение девочки только после проведения судебно-медицинской экспертизы и получения соответствующего заключения», — заявили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге. 

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения, на которых видно, как девочка покидает школу в хорошем настроении и без признаков побоев. 

 

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