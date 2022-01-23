В Петербурге из-за технической неисправности остановили «Сапсан»

Скоростной поезд «Сапсан» №758 был остановлен в Петербурге из-за технической неисправности токоприемника. Об этом 23 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Электропоезд был остановлен в 10:55 на станции «Обухово» и, в итоге, задержался более чем на час.

По предварительной информации, неполадка могла быть связана с неисправностью токоприемника. О пострадавших не сообщается. На данный момент движение поездов полностью восстановлено. Инцидентом займется прокуратура.