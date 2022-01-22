Жители юго-запада Петербурга остались без света вечером в субботу

В Кировском районе Петербурга частично отключился свет вечером 22 января. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Ленэнерго» и местных жителей.

«Ветеранов, 18. Что-то произошло с электрической будкой напротив дома: заискрила, пожарные приехали и уехали», — пишет в сети одна из жительниц района.

Кроме того, без электроэнергии остались дома на Дачном проспекте и бульваре Новаторов. Специалисты сообщили, что отключение вызвано технологическим нарушением.

«Бригада компании была направлена на место сразу после получения информации об отключении, уже ведутся восстановительные работы», — рассказали представители компании.

Отмечается, что к 19:30 электроподача в дома была возобновлена в полном объеме.