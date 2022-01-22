Таксист подрезал семью с детьми на УАЗе на юге Петербурга

В Красносельском районе Петербурга водитель такси стал виновником ДТП с участием автомобиля, в котором находилась семья с детьми. Об этом 22 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на дорожную полицию.

Авария произошла в ночь на субботу у дома №60 по улице Маршала Захарова. Водитель такси, за рулем «Фольксвагена Поло»совершил опасный маневр и по касательной задел автомобиль УАЗ, в котором находилась семья с детьми.

По данным правоохранителей, таксист хотел совершить поворот во двор, в результате чего и произошло столкновение. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. У автомобилей помяты фары.