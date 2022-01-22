На севере Петербурга полчаса горел ларек с шавермой

В Выборгском районе Петербурга загорелся ларек с шавермой. Об этом 22 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу и области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб около 07:19. На улицу Ивана Фомина оперативно выехали 2 единицы спецтехники и 10 сотрудников пожарных служб. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Справиться с огнем сотрудникам МЧС удалось за 25 минут. Уже в 07:45 пожар был полностью потушен. Информация о пострадавших не сообщается.