На Васильевском острове коммунальщики засыпали песком детские горки

В Василеостровском районе Петербурга коммунальные службы засыпали песком детские горки. Об этом местные жители сообщают 18 января в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда весь город представляет собой один сплошной каток, на Наличной улице коммунальщики «порадовали» детишек и засыпали все горки песком. Теперь место паломничества детворы с санками пустует», — пожаловались жители Васильевского острова в одной из районных групп.

В то время как коммунальщики засыпают ледяные горки песком, приемные отделения больниц ломятся от травмированных на оледеневших тротуарах петербуржцев.