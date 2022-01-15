Автомобиль наехал на людей во время массовой драки в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга в группу дерущихся людей въехал автомобиль. Об этом 15 января сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел около половины четвертого ночи на набережной реки Фонтанки рядом с Семеновской площадью. Очевидцы сообщили, что сначала увидели человека без сознания, которого била ногами группа людей. Затем им удалось уложить еще одного.

Далее в толпу неожиданно въехал автомобиль. В него погрузили одного из пострадавших, после чего ТС покинуло место происшествия. Подробности о состоянии участников потасовки не сообщаются.