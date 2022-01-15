В Петербурге завели уголовное дело на коменданта Военмеха

На коменданта Военмеха в Петербурге завели уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Об этом 15 января сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На 65-летнего Бориса Дзаги, работающего комендантом общежития БГТУ «Военмех» имени Устинова, заведено уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, за три года подозреваемый мог получить на руки около 500 тысяч рублей от студентов, которые хотели получить в общежитии на Измайловском проспекте хорошие комнаты.

«Взятки комендант получал на банковские карты, оформленные на его имя. С 30 апреля 2018 года по 29 июня 2020 года ему перевели не менее 161 тысячи рублей, с 1 августа 2018-го по 27 апреля 2021-го – не менее 312 тысяч», — рассказали подробности сотрудники органов.