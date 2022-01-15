В Петербурге по подозрению в подкупе задержан инженер технадзора «СПб Ренновация»

По подозрению в подкупе в размере полумиллиона рублей в Петербурге задержан инженер технадзора «СПб Ренновация». Об этом 15 января сообщает «Комсомолка» со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной версии, задержанный Рустам Фаттахов предложил одобрить работы подрядчика «Базис Проф» на юго-западе города без всяких проверок за 490 тысяч рублей.

«Деньги задержанный 45-летний мужчина получал с начала 2021 года. Он ведущий инженер в технадзоре. Задержали его 13 января. Уголовное дело возбудили по соответствующей статье УК РФ. Поймали мужчину на том самом объекте строительства, участке 7 на 2-й Комсомольской улице», — рассказали подробности сотрудники органов.

Подозреваемому грозит от 5 до 9 лет тюремного заключения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.