С Дворцовой площади исчезли бесплатные туалеты

В Центральном районе Петербурга с Дворцовой площади убрали бесплатные туалеты по требованию Министерства культуры. Об этом 15 января сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского «Водоканала».

Минкульт выступил с требованием убрать общественный туалет с главной площади города. По их мнению, сотрудники не справляются должным образом с его уборкой.

«Решение демонтировать туалет связано с позицией Минкультуры, предприятию выдали соответствующее предписание нашему. Именно поэтому туалета на месте больше нет», — рассказали журналистам представители компании.