У дверей совета депутатов в Комарово неизвестные сгрузили мусор

В Курортном районе Петербурга неизвестные сгрузили мусор у дверей совета депутатов в Комарово. Об этом 11 января сообщает 47news со ссылкой на главу муниципального образования Анастасию Журавскую.

Накануне представители совета депутатов поселка Комарово написали коллективное заявление в полицию, после того как на крыльце дома №22 по Цветочной улице двое мужчин выгрузили мешки с бытовыми отходами. В этом здании располагается муниципальный совет, а также находится музей «Келломяки — Комарово».

«Мы, честно сказать, удивились. До этого таких акций не было», — прокомментировала ситуацию глава МО.