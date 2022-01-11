В Кронштадте задержан водитель автобуса, убивший человека ударом в глаз

В Кронштадском районе Петербурга сотрудники полиции задержали водителя автобуса, который убил мужчину, нанеся ему сильный удар в глаз. Об этом 11 января сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

Стычка произошла еще 22 декабря 2021 года. 27-летний мужчина на пересечении улицы Аммермана и Петровской улицы ударил в глаз 64-летнего местного жителя. Пострадавшему понадобилась срочная госпитализация. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, а также ушиб левого лёгкого. От полученных травм мужчина скончался 30 декабря в одной из больниц Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.