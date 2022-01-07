В аэропорту Казахстана петербуржцы вторые сутки ждут вылета домой

Петербуржцы уже вторые сутки ожидают вылета домой из главного аэропорта Казахстана. Об этом 7 января сообщает «Фонтанка».

В аэропорту Нур-Султана застряли даже те пассажиры, которые летели через Казахстан транзитом. Россияне вынуждены жать свои рейсы уже вторые сутки. СМИ сообщают о десятках человек не имеющих связи.

Так, задержаны все рейсы авиакомпании Air Astana. Рейс Атырау-Петербург должен был вылететь 5 января, однако его пассажиры все еще находятся в ожидании. Также задержан рейс КС 137.

Напомним, причиной отмены и задержки рейсов в Казахстане стали массовые протесты и беспорядки.