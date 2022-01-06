На северо-востоке Петербурга произошел электротранспортный коллапс

В Красногвардейском районе Петербурга в среду вечером из-за повреждение контактной сети встал электротранспорт. Об этом 6 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

О транспортном коллапсе накануне доложили местные жители. По их словам движение трамваев «Чижик» встало как минимум на полчаса. На путях замечены рабочие, которые ищут обрыв. В итоге, повреждение было обнаружено на пересечении Косыгина и Наставников.

Ситуацию также прокомментировали представители ГУП «Горэлектротранс». В пресс-службе рассказали, что во время обрыва также было нарушено движение троллейбусов. В общей сложности они простояли около 17 минут.