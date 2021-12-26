В Петербурге у Муринского тоннеля мужчина обстрелял автомобиль такси

На выезде из Муринского тоннеля в Петербурге автомобилист обстрелял автомобиль такси. Об этом 26 декабря сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в субботу вечером. Водитель автомобиля Kia Cerato произвел выстрел из пневматического пистолета в переднее боковое пассажирское стекло автомобиля такси Volkswagen Polo, после чего скрылся с места происшествия.

Уже спустя два с половиной часа на улице Демьяна Бедного был задержан 43-летнего житель Нового Девяткино. Сотрудники полиции изъяли у мужчины пневматический пистолет «Глетчер ПМ». Ущерб нанесенный автомобилю такси оценили в 5 тысяч рублей.