Василеостровская ТЭЦ опровергла сообщения об аварии

ТЭЦ-7 Василеостровского района Петербурга опровергла поступившие сообщения об аварии на предприятии. Об этом 26 декабря сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу станции.

«На территории ТЭЦ нет никаких происшествий, всё оборудование работает штатно», — заявили представители предприятия.

Также стало известно, что сообщения о пожаре также оказались недостоверными. Как удалось выяснить журналистам, на предполагаемом месте пожара проходят съемки фильма.