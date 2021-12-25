В Пулково задержали самолет в Москву из-за буяна на борту

В петербургском аэропорту Пулково самолет авиаперевозчика «Уральские авиалинии» не мог вылететь в московский Домодедово из-за дебошира на борту. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Пассажиры рейса U660 были вынуждены ждать в самолёте вылета в Москву более трех часов.

«У нас весело. Сначала оказалось, что нет антиобледенительной жидкости, мы два часа сидели в самолете. Только поехали, мужик начал буянить, опять вернулись», — рассказал журналистам один из пассажиров задержанного рейса. Также он отметил, что некоторые пассажиры препятствовали выпровождению мужчины.