В Купчино задержан подвыпивший стрелок

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала стрелявшего в кафе подвыпившего мужчину. Об этом 21 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в кафе на проспекте Славы, 43/49, накануне днем. Сотрудники заведения вызвали полицию, после того, как один из посетителей открыл стрельбу, будучи в нетрезвом состоянии. Очевидцы рассказали, что мужчина в какой-то момент достал пистолет и произвел из него не менее двенадцати выстрелов.

Прибывшие на место правоохранители задержали правонарушителя и изъяли у него травматический пистолет, на который у мужчины имелось разрешение.