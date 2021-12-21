В центре Петербурга без света остался «Гранд Отель Европа»

В Центральном районе Петербурга отключили электричество в «Гранд Отель Европа». Гостям отеля предложили свечи. Об этом 21 декабря сообщает «Фонтанка».

«Пока выясняем, в чем причина отключения, коллеги занимаются решением данного вопроса. К сожалению, актуальной информации пока что не поступило. Но проблема глобальная — света нет во всем отеле», — привели подробности инцидента представители отеля.

Свет на Михайловской улице, 1/7, пропал около половины двенадцатого ночи, а уже в половину первого подача электроэнергии была полностью возобновлена. В «Ленэнерго» сообщили, что по данному адресу перебоев с подачей электричества не возникало, и сослались на управляющую или обслуживающую отель компанию.