Дома на северо-востоке Петербурга остались без света в пятницу вечером

В Красногвардейском районе Петербурга жители ЖК «Новая Охта на речке» остались в пятницу вечером без электроэнергии. Об этом возмущенные жильцы рассказали в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Ленэнерго». По их словам, проблема возникла из-за повреждения линии электропередачи в ходе несанкционированных земельных работ, проводившихся третьими лицами.

«Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании организуют резервные схемы электроснабжения», — отметили представители компании.