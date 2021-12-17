На юге Петербурга обнаружена плантация растительного наркотика

В Пушкинском районе Петербурга правоохранители обнаружили плантацию растительного наркотика. Об этом сообщает 78.ru.

Уголовное дело о сбыте в крупном размере было заведено еще в январе 2021 года, когда полиция задержала мужчину, который продал более шести граммов наркотика.

В ходе расследования сотрудники полиции вышли на след двух жителей поселка Александровская. В результате обыска в их доме были обнаружены 194 горшка с растительным наркотиком и 26 пакетов с уже расфасованным товаром, а также светодиодные лампы и семена. Общий вес конфискованного составил более двух килограммов.