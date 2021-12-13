На юге Петербурга двух школьниц госпитализировали с отравлением

В петербургскую детскую больницу № 5 за сутки дважды поступили пациентки, которым понадобилось промывание желудка. Об этом 13 декабря сообщает «Фонатнка».

Первой накануне около часа дня поступила 15-летняя девушка. По неподтвержденным данным, скорую могла вызвать бабушка школьницы. Сообщается, что ей стало плохо после ссоры из-за оценок в школе.

Вторая пациентка тринадцати лет поступила в больницу прямо с дня рождения подруги. Причины отравления подростка остаются неизвестны.

Обе школьницы находятся в палате реанимации в тяжелом состоянии.