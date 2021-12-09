В Павловске мужчина упал с моста на лед реки Славянки

В Пушкинском районе Петербурга мужчина упал на лед реки Славянки, прогуливаясь по Горбатому мосту. Об этом 9 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и области.

Мужчина упал на лед с высоты около четырех метров. Очевидцы оперативно вызвали в парк Мариенталь спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС на носилках унесли пострадавшего с замерзшей реки и передали медикам, которые отвезли его в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Петербуржец находится в состоянии средней степени тяжести. По данным врачей, причиной падения на лед могло стать алкогольное опьянение .