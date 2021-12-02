На севере Петербурга врач-анестезиолог отправил в нокаут мужчину, упавшего на его автомобиль

В Выборгском районе Петербурга врач-анестезиолог напал с кулаками на пьяного мужчину, который упал на его автомобиль. Об этом 2 декабря сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел еще 26 ноября. В этот день в Елизаветинскую больницу с травмами головы поступил в тяжелом состоянии 32-летний мужчина. Придя в чувство он сообщил, что его у дома 21 по Светлановскому проспекту избил неизвестный мужчина.

По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью был задержан 26-летний врач-анестезиолог, работающий в одной из городских больниц. По предварительным данным, медик нанес пострадавшему травмы, когда тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль задержанного.