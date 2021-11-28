На севере Петербурга мужчина выстрелил бывшей жене в руку

В Приморском районе Петербурга в ходе бытовой ссоры бывших супругов прогремел выстрел. Об этом 28 ноября сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Супруги поругались накануне во время застолья в одной из квартир на Плесецкой улице. В результате перебранки 34-летний мужчина достал оружие и выстрелил 26-летней хозяйке квартиры в руку.

Женщина была экстренно госпитализирована в одну из ближайших больниц с открытой раной верхней трети левого предплечья. После оказанной медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Агрессивный бывший супруг оказался неоднократно судим, также мужчина имел приводы в полицию из-за эпизодов домашнего насилия.