Представители петербургской больницы ответили на жалобы об ужасных палатах

Детской городской клинической больнице №5 имени Н. Ф. Филатова пришлось отвечать на жалобы петербуржцев о неподобающем состоянии палат. Об этом 28 ноября сообщает 78.ru.

Волна негодования поднялась после жалоб матери одной из маленьких пациентов. Женщина пишет, что дети лежат в палатах в с облезлой краской на стенах и трещинами в полу. Кроме того, пациенты вынуждены спать в продуваемых комнатах на грязном постельном белье.

Представители больницы ответили, что корпус действительно остро нуждается в ремонте. 12-ое инфекционное боксированное отделение должны были привести в порядок еще пару лет назад, однако планам помешала пандемия коронавируса. Идею о полноценном ремонте пришлось отложить до 2022 года.