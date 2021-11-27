На юго-западе Петербурга у дорожных рабочих угнали каток

В Красносельском районе Петербурга у дорожных рабочих угнали каток. Об этом 27 ноября сообщают в телеграм-канале «Мегаполис».

Спецмашину угнали прямо во время дорожных работ. Рабочие быстро обнаружили пропажу и бросились в погоню.

Далеко похититель уехать не смог, каток неспешно двигался в сторону встречной полосы. В итоге мужчина въехал на нем в припаркованный автомобиль, где его и задержали рабочие при содействии случайных прохожих.

Скрутив злоумышленника, потерпевшие дождались приезда полиции, которая и будет разбираться в дальнейшей судьбе угонщика.