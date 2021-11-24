Петербуржцы на юго-востоке города на целый день остались без тепла

В Невском районе Петербурга местные жители на целый день остались без отопления. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Без тепла остались 69 жилых домов, семь детских садов, три медицинских учреждения и два учебных заведения. Утром 24 ноября рабочие приступили к врезке временного трубопровода.

Данные работы были заранее согласованы с администрацией Невского района и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Ремонт должен был стартовать неделей ранее, но из-за похолодания его перенесли.