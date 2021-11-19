После грубого задержания школьницы в Петербурге возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после того, как в сети появилось видео с грубым задержанием школьницы сотрудниками полиции. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В интернете были размещены сведения о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении 14-летней школьницы на территории Калининского района города Санкт-Петербург. По данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ», — сделали заявление представители СК.

Напомним, на попавшем в сеть видео сотрудники полиции силой заталкивают в автомобиль несовершеннолетнюю.