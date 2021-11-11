На юге Петербурга полицейским пришлось залезть в мусорный бак в поисках наркотиков

В Невском районе Петербурга сотрудники полиции в свой профессиональный праздник были вынуждены покопаться в мусоре, чтобы найти два брикета с наркотическими веществами. Об этом 11 ноября сообщает «Фонтанка».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков накануне днем в ходе задержания 26-летнего молодого человека, были вынуждены рыться в мусоре, в который подозреваемый скинул два брикета с запрещенным веществом. Пакеты были по 200 граммов каждый.

Наркотики были обнаружены, а мужчина доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.