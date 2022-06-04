Стрелявшего в магазине петербуржца оперативно задержала полиция

В Купчино в субботу, 4 июня, хулиган открыл стрельбу в магазине. Сотрудникам правохранительных органов удалось оперативно задержать нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился около 13:00 на Малой Балканской улице, 30. Мужчина пульнул в воздух и сбежал. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейским Фрунзенского района удалось установить личночть стрелка. Оказалось, что им был 59-летний петербуржец. Мужчина был задержан в своей квартире, которая находится неподалеку от места происшествия.

Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в отдел полиции, а травматический пистолет полицейские у него отняли. Решается вопрос о взбуждении уголовного дела.