Девушка на самокате врезалась в велосипедиста на Крестовском острове

На Крестовском острове накануне вечером произошло происшествие с участием электросамоката и велосипеда. ДТП лучилось неподалеку от "Газпром Арены". Девушка на самокате врезалась в велосипедиста, когда тот выполнял в трюк. По сети разошлась видеозапись с моментом инцидента.

На видео видно, как парень выполняет трюк на заднем колесе велосипеда. В один момент в него врезалась девушка на самокате. Оба участника происшествия упали на асфальт - серьезных травм они не получили.

Пользователи в комментариях считают, что ситуация - настоящая романтика. Они призывают молодого человека пригласить девушку на свидания. По их словам, не стоит упускать такую запоминающуюся историю знакомства.

Один из комментаторов даже готов спонсировать их совместный поход в кафе и попросил отозваться молодых людей.