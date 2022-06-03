В бар на Гаккелевской завалился мужчина с гранатой

В бар на Гаккелевской улице в Петербурге пришел мужчина с гранатой. Он выдернул чеку, но сразу же вернул её назад, после чего покинул заведение.

Как рассказали очевидцы в сообществе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте", неизвестный в ночь со второе на третье июня зашел в бар и сообщил, что кто-то в этом баре обидел его девушку. После он решил напугать обидчиков и устроил представление с опасным предметом. Он выдернул предохранительное кольцо.

Работники бара обратились в правоохранительные органы и стали ждать сотрудников. Мужчина вернул чеку на место и удалился. На место происшествия прибыли полицейские, которые быстро отыскали правонарушителя. Он был в компании с еще одним мужчиной. Обоих доставили в отделение. У виновника происшествия изъяли не только гранату, но и пистолет. Сейчас проводят экспертизу по установлению подлинности данных видов оружия.