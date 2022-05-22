Конфликт соседей закончился стрельбой в Пушкине

В полицию Пушкинского района Петербурга в субботу, 21 мая, обратился 32-летний мужчина . По его словам, в садоводском товариществе "Павловское-1" сосед начал стрелять в воздух в направлении его дома.

Как стало известно Сантк-Петербург.ру, на вызов выехали оперативники. Прибывший наряд полиции задержал подозреваемого по горячим следам. Им оказался 47-летний местный житель. Установлено, что мужчина был на участке обратившегося в полицию и взялся за ружье во время конфликта. Оружие было изъято, а подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.